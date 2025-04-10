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Chuyển gần 9.500 tỷ đồng qua biên giới, chủ tiệm vàng Phú Cường sắp hầu tòa

Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến 2018, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương đã vận chuyển tiền trái phép qua biên giới gần 9.500 tỷ đồng.
Đọc thêm : Chuyển gần 9.500 tỷ đồng qua biên giới, chủ tiệm vàng Phú Cường sắp hầu tòa