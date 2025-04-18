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Chuyển đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền đến Quản lý thị trường Hà Nội

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có phiếu chuyển đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền tới Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, Sở Công Thương TP Hà Nội.
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