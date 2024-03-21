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Chuyện đằng sau lễ bàn giao ô tô cũ giá 39,5 triệu đồng gây tranh cãi

Dù ô tô thuộc dòng xe cũ, giá chỉ 39,5 triệu đồng, chủ showroom ở Quảng Ninh vẫn tổ chức buổi lễ hoành tráng bàn giao xe cho khách hàng.
Đọc thêm : Chuyện đằng sau lễ bàn giao ô tô cũ giá 39,5 triệu đồng gây tranh cãi