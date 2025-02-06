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Chuyện cụ bà kêu cứu con cháu qua camera: "Không ai ở nhà, chóng mặt lắm"

Do tụt huyết áp, lại mất ngủ, cụ bà 84 tuổi ở Quảng Ninh nghẹn lòng gọi con, cháu qua camera: "Không có ai ở nhà đâu, bà chóng mặt lắm".
Đọc thêm : Chuyện cụ bà kêu cứu con cháu qua camera: "Không ai ở nhà, chóng mặt lắm"