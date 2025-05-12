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Chuyện chưa biết về cậu bé vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm bế ở Nga

Trong khi cùng mẹ có mặt tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moscow, Nga, bé Trần Đức An đã có vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần bế trên tay.
Đọc thêm : Chuyện chưa biết về cậu bé vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm bế ở Nga