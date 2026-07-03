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Chuyến bay đầu tiên của Joby S4 tại Nhật

Joby S4 cất cánh theo phương thẳng đứng như trực thăng, sau đó các cánh quạt sẽ nghiêng để đẩy phương tiện bay về phía trước.
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