Video
video cùng chuyên mục

Chương trình podcast “Mơ hỏi Mở” của VAS

Cựu học sinh Huỳnh Mai Mỹ - phụ huynh của ba con đang học tại VAS, cùng hai con trong vai trò “host” chương trình podcast “Mơ hỏi Mở” của VAS.
Đọc thêm : Khảo sát phụ huynh VAS 2026: 96% hài lòng, 41% đánh giá “vượt kỳ vọng”