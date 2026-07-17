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Chung kết World Cup có thể định đoạt Quả bóng vàng 2026

Chỉ còn một trận đấu nữa, cuộc đua Quả bóng vàng 2026 có thể ngã ngũ. Nếu Argentina vô địch, Lionel Messi gần như nắm lợi thế tuyệt đối trong cuộc đua danh giá nhất năm.
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