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Chung cư tái định cư “đắp chiếu” hơn 15 năm ở Hà Nội sắp bàn giao

(Dân trí) - Sau hơn 15 năm bỏ hoang, dự án tái định cư N01 tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang được hoàn thiện gần 98%, dự kiến bàn giao trong tháng 5 và 6/2026.
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