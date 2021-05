Chùm ảnh: Hình ảnh “nóng hổi” của Bi (Rain) tại Ma Cao

(Dân trí) - Tối 27/6 vừa rồi, tại Ma Cao, nam ca sĩ xứ Hàn Bi (Rain) đã tổ chức thành công show diễn ca nhạc kết hợp với trình diễn thời trang giới thiệu bộ sưu tập mới của nhãn hiệu thời trang Six to Five do anh làm “ông chủ”.