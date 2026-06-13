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Chuẩn bị Lễ tưởng niệm, kỳ siêu liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Một trai đàn lớn được đặt tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) để tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các liệt sĩ, đồng bào hy sinh.
Đọc thêm : Chuẩn bị Lễ kỳ siêu liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng