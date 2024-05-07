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Chuẩn bị kết hôn, cô gái sốc khi phát hiện mình là đàn ông

Bác sĩ phát hiện cô gái Trung Quốc 27 tuổi mắc chứng rối loạn hiếm gặp, nhiễm sắc thể giới tính nam nhưng lại có nội tiết tố nữ.
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