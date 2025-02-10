Video
video cùng chuyên mục

Chùa Vẽ hàng trăm năm tuổi ở Bắc Giang bị thiêu rụi

Chùa Vẽ - ngôi chùa cổ có tuổi đời hàng trăm năm, được cấp bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia - đã bốc cháy dữ dội rạng sáng nay.
Đọc thêm : Chùa Vẽ hàng trăm năm tuổi ở Bắc Giang bị thiêu rụi