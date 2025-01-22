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Chủ trọ Bắc Ninh chi 20 triệu đồng tổ chức tiệc tất niên cho công nhân

Lần thứ ba tổ chức tiệc tất niên cho công nhân thay lời cảm ơn, chị Hương mong mọi người cùng đón những niềm vui sau một năm nhiều khó khăn.
Đọc thêm : Chủ trọ Bắc Ninh chi 20 triệu đồng tổ chức tiệc tất niên cho công nhân