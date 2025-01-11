Video
video cùng chuyên mục

Chú trâu ở Lào Cai có cặp sừng dài hơn 2m, chủ ra giá 38 triệu đồng

Chú trâu có cặp sừng ấn tượng xuất hiện tại một ngôi chợ ở Lào Cai thu hút sự chú ý của mọi người.
Đọc thêm : Chú trâu ở Lào Cai có cặp sừng dài hơn 2m, chủ ra giá 38 triệu đồng