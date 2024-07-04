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Chủ tiệm ăn vặt bận đơn hàng tối tăm mặt mũi được 10 tài xế trông con giúp

Khi hai vợ chồng chủ cửa tiệm chuyên bán đồ ăn vặt ở Trung Quốc bận rộn không ngơi tay, thì các tài xế công nghệ luân phiên giúp họ dỗ em bé sơ sinh.
Đọc thêm : Chủ tiệm ăn vặt bận đơn hàng tối tăm mặt mũi được 10 tài xế trông con giúp