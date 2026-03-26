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Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tháng 6 phải xong mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các phường có dự án rạch Xuyên Tâm đi qua đến tháng 6 phải giải quyết xong vấn đề mặt bằng.