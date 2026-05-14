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Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump với nghi lễ long trọng tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 14/5.
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