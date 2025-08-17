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Chủ tịch Cuba cảm ơn nghĩa tình của người dân Việt Nam

Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez gửi lời cảm ơn tới người dân Việt Nam vì chiến dịch quyên góp ủng hộ Cuba trong những ngày qua.
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