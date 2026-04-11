Video
video cùng chuyên mục

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nói với 1.000 cổ đông về lý do không đạt KPI lãi

Đây là lần đầu sau 10 năm ngân hàng của chủ tịch này không đạt chỉ tiêu được cổ đông giao phó.
Đọc thêm : Ông Trần Hùng Huy nói với 1.000 cổ đông lý do ACB không đạt KPI lợi nhuận