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Chú rùa sống sót thần kỳ sau bão Helene, lại khổ sở đi tránh bão Milton

Chú rùa mang tên Calintina (ở Thủy cung Florida, Mỹ) sau một lần thoát nạn trong cơn bão Helene, nay lại phải "khăn gói" đi tránh bão Milton.
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