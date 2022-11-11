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Chú rể úp bánh kem vào mặt cô dâu trong ngày cưới bị lên án dữ dội

Chồng của Jade Kennedy (Australia) đã khiến cho mọi người phẫn nộ sau khi úp miếng bánh kem lên mặt vợ vào đúng ngày vui của cả hai.
Đọc thêm : Chú rể úp bánh kem vào mặt cô dâu trong ngày cưới bị lên án dữ dội