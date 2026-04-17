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Chú rể mang cà kheo, robot đi trong ngày cưới

Đến nhà gái rước dâu, chú rể Đăng Chính mang theo đoàn cà kheo, robot siêu nhân, Tôn Ngộ Không... khiến cả họ nhà gái thích thú.
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