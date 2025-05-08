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Chủ quán thừa nhận bộ lòng xe điếu dài 40m là "nói hơi quá"

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Ngô Quyền Thế, chủ quán "Lòng chát quán" thừa nhận đã "nói hơi quá" về bộ lòng xe điếu dài 40m gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Đọc thêm : Chủ quán thừa nhận bộ lòng xe điếu dài 40m là "nói hơi quá"