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Chủ quán ăn đêm cầm đầu đường dây "ký gửi" ma túy từ châu Âu về Nội Bài

Để phục vụ cho hoạt động mua bán ma túy, Dũng mở một đại lý chuyên cung cấp nước tinh khiết và một quán ăn đêm để làm vỏ bọc.
Đọc thêm : Chủ quán ăn đêm cầm đầu đường dây "ký gửi" ma túy từ châu Âu về Nội Bài