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Chủ kênh "Gia đình Hải Sen" 2,6 triệu lượt theo dõi vừa bị bắt là ai?

Thông tin Lê Văn Hải - người đứng sau kênh TikTok nổi tiếng "Gia đình Hải Sen" - vừa bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Đọc thêm : Chủ kênh "Gia đình Hải Sen" 2,6 triệu lượt theo dõi vừa bị bắt là ai?