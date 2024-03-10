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Chú chó thông minh phản ứng kịp thời cứu chủ khỏi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng

Khi thấy ngọn lửa bùng lên từ ổ điện, chú chó đã có phản ứng thông minh và kịp thời, giúp chủ nhà tránh được một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.
Đọc thêm : Chú chó thông minh phản ứng kịp thời cứu chủ khỏi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng