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Chú chó "tài xế" gây sốt khi đón bé gái đi học về mỗi ngày

Video quay cảnh một chú chó thông minh tại Trung Quốc tự chui đầu vào khung xe kéo, đón bé gái từ trường mẫu giáo về nhà đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng.
Đọc thêm : Chú chó "tài xế" gây sốt khi đón bé gái đi học về mỗi ngày