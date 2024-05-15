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Chú chó Messi trở thành ngôi sao gây sốt trên thảm đỏ Cannes

Chú chó Messi của phim giành giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2023 - phim "Anatomy of a Fall" - vừa gây sốt trên thảm đỏ khai mạc liên hoan năm nay.
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