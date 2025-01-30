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Chú chó có biệt tài săn cá mập để sinh tồn, sống trên đảo hoang gần 20 năm

Để sinh tồn gần 20 năm trên đảo hoang ở Thái Bình Dương, chú chó thuộc giống chó lông ngắn có tên Dadu phải học cách săn cá mập làm nguồn thức ăn chính.
Đọc thêm : Chú chó có biệt tài săn cá mập để sinh tồn, sống trên đảo hoang gần 20 năm