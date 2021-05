Christina Aguilera khoe giọng cao vút hát mừng Giáng sinh

(Dân trí) - Biểu diễn ca khúc nổi tiếng Have Yourself A Merry Little Christmas tại công viên Disney ở California, Mỹ, nữ ca sỹ tóc vàng Christina Aguilera khiến khán giả gần như phải "nín thở" để "nghe và xem" màn trình diễn quá tuyệt vời của cô.