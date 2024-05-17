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Chris Sutton: "Người hâm mộ bóng đá Anh quá mệt mỏi vì VAR"

Cựu cầu thủ Chris Sutton nêu quan điểm về việc các đội bóng Premier League muốn loại bỏ công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) từ mùa giải tới.
Đọc thêm : Chris Sutton: "Người hâm mộ bóng đá Anh quá mệt mỏi vì VAR"