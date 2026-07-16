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Chồng và con liệt sĩ "trở về" bên Mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi

Nhận được di ảnh của chồng và con trai, Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang (105 tuổi, trú phường Hội An Tây, Đà Nẵng) rất xúc động và rơi nước mắt.
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