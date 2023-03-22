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Chồng hút thuốc lá, vợ có thể bị... teo âm đạo

Bác sĩ cho biết, phụ nữ hút thuốc lá thụ động, như hít khói thuốc của chồng liên tục có thể làm giảm lượng estrogen trong cơ thể, dễ bị teo âm đạo hơn.
Đọc thêm : Chồng hút thuốc lá, vợ có thể bị... teo âm đạo