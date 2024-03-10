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Chồng bị chỉ trích quỳ gối cảm ơn vợ sinh con trai sau 3 lần sinh con gái

Cộng đồng mạng Trung Quốc phản ứng dữ dội khi chứng kiến hình ảnh người chồng quỳ gối cảm ơn vợ đã "liều mạng" sinh con trai.
Đọc thêm : Chồng bị chỉ trích quỳ gối cảm ơn vợ sinh con trai sau 3 lần sinh con gái