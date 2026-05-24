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Chồn đất đứng lên đầu nhiếp ảnh gia để canh gác

Chồn đất thản nhiên trèo lên đầu nhiếp ảnh gia để đứng canh gác, tạo nên một hình ảnh hài hước.
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