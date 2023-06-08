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Choáng với "biển người" ken đặc tại hồ bơi trong công viên tại TPHCM

Vào mùa cao điểm của du lịch hè, hình ảnh nhiều người chen chúc nhau trong một hồ bơi tại TPHCM đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Đọc thêm : Choáng với "biển người" ken đặc tại hồ bơi trong công viên tại TPHCM