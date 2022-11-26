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Choáng ngợp nhà dát vàng độc nhất vô nhị ở miền Tây

Ngôi nhà dát vàng của ông T. khiến ai đến tham quan cũng đều "lóa mắt" vì bày trí hàng trăm món đồ được dát vàng tinh xảo.
Đọc thêm : Choáng ngợp nhà dát vàng độc nhất vô nhị ở miền Tây