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Chó tấn công tên cướp để bảo vệ chủ

Người đàn ông đang dẫn chó đi dạo bất ngờ bị một thanh niên tiến đến lục túi để cướp tài sản. Khi thấy chủ bị đe dọa, chú chó đã lập tức lao vào tấn công tên cướp để bảo vệ người này.
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