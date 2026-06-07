Video
video cùng chuyên mục

Chó pitbull thả rông tấn công người đi đường dữ dội

Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc một con chó pitbull thả rông đã bất ngờ lao ra đường tấn công ba người đi bộ tại một khu dân cư ở bang Florida (Mỹ).
Đọc thêm : Clip “cô gái rơi tọt xuống cống khi đi bộ trên vỉa hè” nổi bật tuần qua