Chợ Mai Trang: Báo cáo một đàng, thực hiện một nẻo

Khu thực phẩm sạch Mai Trang (xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An) được đầu tư 3 tỷ đồng từ Ngân hàng thể giới. Mặc dù được tài trợ 100% nhưng UBND xã Nghi Xuân vẫn thu của các tiểu thương từ 6-25 triệu đồng. Điều này đã gây bức xúc cho các tiểu thương. Sau khi báo chí phản ánh, BQL Trung ương Dự án Lifsap đã yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo, giải trình. Trong báo cáo giải quyết vấn đề báo nêu gửi UBND tỉnh Nghệ An và BQL Trung ương Dự án Lifsap, BQL Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và ANTP, Sở NN&PTNN Nghệ An khẳng định: tiền phí chợ được giảm từ 7.000 đồng/ngày xuống 3.500 đồng/ngày. UBND xã Nghi Xuân đã trả lại đầy đủ số tiền thu thừa của các tiểu thương. Thế nhưng, tiếp xúc với PV Báo Dân trí, các tiểu thương khẳng định chưa nhận được một đồng nào từ UBND xã Nghi Xuân. Bên cạnh đó, các tiểu thương còn "tố" một số hạng mục của dự án như vòi nước, hệ thống nhà vệ sinh mới đưa vào sử dụng nhưng đã hư hỏng, xuống cấp. Theo ghi nhận của PV Báo Dân trí, thịt được bán tại chợ Mai Trang vẫn chưa được đóng dấu kiểm dịch, việc bố trí các điểm bán thịt vẫn chưa được thực hiện theo thiết kế của dự án.