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Chó dữ tấn công nhiều người dân đi thể dục buổi sáng

Con chó dữ đã tấn công ít nhất 3 người dân ở khối Mỹ Hạ, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, khiến 2 người phải nhập viện.
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