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Cho con chơi trong ký túc xá, nữ sinh bị "ném đá" vì lấy chồng quá sớm

Li lấy chồng và sinh con khi chưa ra trường. Mặc dù thành tích học tập luôn đứng đầu lớp, cô gái Trung Quốc vẫn bị nhiều người chỉ trích.
Đọc thêm : Cho con chơi trong ký túc xá, nữ sinh bị "ném đá" vì lấy chồng quá sớm