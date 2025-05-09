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Chính thức tháo dỡ tường rào, mở lối đi cho gia đình cựu binh 90 tuổi

Sáng 9/5, gia đình ông Vũ Ngọc Hương tự nguyện thuê máy móc đến phá dỡ bức tường xây bịt kín, mở lại lối vào nhà gia đình cựu chiến binh Vũ Quốc Đặng.
Đọc thêm : Chính thức tháo dỡ tường rào, mở lối đi cho gia đình cựu binh 90 tuổi