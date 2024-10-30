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Chính thức dừng tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích vụ sập cầu Phong Châu

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đồng ý với đề xuất kết thúc tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích sau vụ sập cầu Phong Châu sáng 9/9.
Đọc thêm : Chính thức dừng tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích vụ sập cầu Phong Châu