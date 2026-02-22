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Chim bắt bét bò làm nghiêm trọng thêm vết thương của ngựa vằn

Con ngựa vằn này dường như đã may mắn thoát khỏi móng vuốt của kẻ đi săn, nhưng vẫn chịu một vết thương khá sâu trên cơ thể.
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