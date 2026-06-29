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Chiến đấu cơ Nga phá hủy các điểm tập trung quân của Ukraine ở Orekhov

Chiến đấu cơ Nga phá hủy các điểm tập trung lực lượng của Ukraine ở Orekhov, gây tổn thất lớn.
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