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Chiêm ngưỡng cây nho từ ngọc nguyên khối "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam

Tác phẩm "Lão Nho" được chế tác theo dáng cổ lão, dáng trực đầu rồng từ Ngọc Onyx liền khối nhiều màu - loại đá quý vùng Iran.
Đọc thêm : Chiêm ngưỡng cây nho từ ngọc nguyên khối "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam