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Chiếc xe điện bốc cháy khi đang sạc, lan sang nhà ở, 8 người thiệt mạng

8 thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng sau khi một chiếc ô tô điện đang sạc bên ngoài nhà phát nổ vào rạng sáng 18/3 tại Indore (Ấn Độ).
Đọc thêm : Ấn Độ: Xe điện bốc cháy khi đang sạc, lan sang nhà ở làm 8 người thiệt mạng