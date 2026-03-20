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Chiếc ô tô con chạy như rùa bò, đẩy xe sau vào nguy cơ đè vạch liền

Chiếc ô tô con chạy kiểu "hai hàng" trên đường chỉ có một làn mỗi bên, khiến xe sau dễ rơi vào tình huống đè vạch liền nếu muốn vượt.
Đọc thêm : Chiếc ô tô con chạy như rùa bò, đẩy xe sau vào nguy cơ đè vạch liền